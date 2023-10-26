Ярошик: в Европе «Зенит» Семака против средних команд почти ничего не показал

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

«Перерос ли Сергей Семак уровень РПЛ? Хороший вопрос, но я не знаю, готов ли он к Европе, а главное — хочет ли он сам этого? Конечно, быть пять лет в одной команде — очень тяжело. В Европе «Зенит» Семака против средних команд почти ничего не показал, а в России был непобедим последние пять лет», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

В данный момент «Зенит» идёт на втором месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 23 очка. «Краснодар» имеет в своём активе 28 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. Следующий матч в рамках внутреннего первенства сине-бело-голубые проведут 28 октября, когда сыграют с «Ахматом» на домашней арене.