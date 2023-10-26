Ярошик: у «Краснодара» больше всех шансов на чемпионство — это главный претендент

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик назвал главного претендента на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» очень здорово начал сезон, по моему мнению, они самые сильные в России на сегодняшний день — даже лучше «Зенита». «Быки» играют уверенно, набирают очки и дома, и на выезде. Думаю, у них больше всех шансов на чемпионство — это главный претендент. Они заслуженно идут первыми в таблице», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

«Краснодар» после 12 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Владимира Ивича сыграют с московским ЦСКА. Второе место в чемпионате занимает действующий чемпион России «Зенит», набравший 23 очка.