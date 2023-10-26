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ПАОК с Оздоевым отыгрался с 0:2 и победил «Абердин» в ЛК

ПАОК с Оздоевым отыгрался с 0:2 и победил «Абердин» в ЛК
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Сегодня, 26 октября, проходил матч 3-го тура группы G Лиги конференций между шотландским «Абердином» и греческим ПАОКом. Встреча шла на стадионе «Питтодри» в Абердине, Шотландия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу греков.

На 50-й минуте Боян Миовски с передачи Джека Маккензи открыл счёт.

На 58-й минуте Данте Польвара с передачи Бояна Миовски увеличил преимущество.

На 74-й минуте Кирилл Десподов отыграл один мяч.

На 84-й минуте Виейринья с помощью рикошета сравнял счёт.

На 90+5-й минуте Шваб реализовал 11-метровый, который заработал Магомед Оздоев. Россиянин начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 63-й минуте.

Лига конференций . Группа G. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Абердин
Абердин, Шотландия
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Миовски – 50'     2:0 Польвара – 58'     2:1 Десподов – 73'     2:2 Виейринья – 84'     2:3 Шваб – 90+6'    

После трёх сыгранных матчей в Лиге конференций ПАОК располагается на первой строчке с девятью очками. «Абердин» находится на третьей позиции с одним очком.

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