ПАОК с Оздоевым отыгрался с 0:2 и победил «Абердин» в ЛК

Сегодня, 26 октября, проходил матч 3-го тура группы G Лиги конференций между шотландским «Абердином» и греческим ПАОКом. Встреча шла на стадионе «Питтодри» в Абердине, Шотландия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу греков.
На 50-й минуте Боян Миовски с передачи Джека Маккензи открыл счёт.
На 58-й минуте Данте Польвара с передачи Бояна Миовски увеличил преимущество.
На 74-й минуте Кирилл Десподов отыграл один мяч.
На 84-й минуте Виейринья с помощью рикошета сравнял счёт.
На 90+5-й минуте Шваб реализовал 11-метровый, который заработал Магомед Оздоев. Россиянин начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 63-й минуте.
После трёх сыгранных матчей в Лиге конференций ПАОК располагается на первой строчке с девятью очками. «Абердин» находится на третьей позиции с одним очком.
- 28 октября 2023
-
01:58
-
01:45
-
01:36
-
01:19
-
00:52
-
00:48
-
00:46
-
00:27
-
00:25
-
00:18
-
00:12
-
00:09
-
00:09
-
00:01
- 27 октября 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:38
-
23:31
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:13
-
23:05
-
22:58
-
22:58
-
22:53
-
22:52
-
22:47
-
22:38
-
22:32
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
22:16