ПАОК с Оздоевым отыгрался с 0:2 и победил «Абердин» в ЛК

Сегодня, 26 октября, проходил матч 3-го тура группы G Лиги конференций между шотландским «Абердином» и греческим ПАОКом. Встреча шла на стадионе «Питтодри» в Абердине, Шотландия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу греков.

На 50-й минуте Боян Миовски с передачи Джека Маккензи открыл счёт.

На 58-й минуте Данте Польвара с передачи Бояна Миовски увеличил преимущество.

На 74-й минуте Кирилл Десподов отыграл один мяч.

На 84-й минуте Виейринья с помощью рикошета сравнял счёт.

На 90+5-й минуте Шваб реализовал 11-метровый, который заработал Магомед Оздоев. Россиянин начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 63-й минуте.

После трёх сыгранных матчей в Лиге конференций ПАОК располагается на первой строчке с девятью очками. «Абердин» находится на третьей позиции с одним очком.