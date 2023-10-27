Ерохин: быстро почувствовали изменения, когда Семак стал тренером «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о главном тренере клуба Сергее Семаке.

«Понятно, что приход Сергея Богдановича ждали с воодушевлением, учитывая сложности, которые у нас были при Манчини в конце сезона. Молодой специалист со свежими идеями, который должен был вдохнуть в нас новую энергию. Так и получилось. Мы чуть позже приехали на сборы после чемпионата мира и в принципе быстро почувствовали изменения. Повторюсь, последние месяцы были непростыми (при Роберто Манчини — Прим. «Чемпионата»). А здесь другие тренировки, иной быт.

Быть главным тренером такого большого клуба, как «Зенит», – это огромный опыт. За эти годы было много сильных футболистов под его руководством, пять чемпионств и другие победы. Думаю, главный тренер также растёт и совершенствуется вместе с командой. Поэтому какие-то нюансы добавляются, какие-то уходят. Результаты команды последних лет сами за себя говорят», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».