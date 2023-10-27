Акинфеев: новое поколение игроков не хуже нашего — оно просто другое

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о молодых игроках красно-синих.

«Иногда складывается впечатление, что я считаю новое поколение игроков ветреным: якобы меня злит, что они не носят сетку с мячами и часто не знают историю клуба. Это не так. Я не считаю его ветреным, просто удивляюсь. Я до сих пор могу взять сетку мячей и донести до поля – это всего 20 метров. А у них и мысли такой нет – у них есть мысль, что отнесёт администратор, ведь у нас их сразу два. А через 30-40 лет мячи уже сами будут вылетать на поле. Нет-нет, эти ребята нисколечко не хуже, просто они другие. Города меняются, машины меняются, жизнь меняется. Мозг работает иначе. Так рождается новый менталитет. Просто я человек старой закалки — и я такой остался в команде почти один. Есть поколение Феди Чалова и Вани Облякова – ребят, которым по 25 лет. Появляется поколение ребят из молодёжки, которым 18-20. Тенденции меняются каждые пять-шесть лет, и ты не знаешь, чего ждать. Я смотрю на своих детей и понимаю, что они совершенно не похожи на меня 10-летнего. Совершенно!

При этом в ЦСКА я легко выстраиваю отношения со всеми. Например, много общаюсь со Славой Торопом. Он очень переживал, когда пропустил в Воронеже. Тогда тоже многие сказали, что он виноват. Мы поговорили как отец с сыном: «Славочка, ты пропустил только один гол. И видишь, сколько критики со всех сторон? А что будет, когда ты между ног пропустишь? А между рук, как я на чемпионате мира в 2014-м? Успокойся и вообще не бери в голову. Ты делаешь свою работу. Ты к этому шёл с детства. И если сейчас начнёшь кого-то слушать, то просто перегоришь. Не будет ни эмоций, ни сил, ни желания играть дальше. Ты будешь бояться. А бояться нельзя – так невозможно работать», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.