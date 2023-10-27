«Самый тяжёлый момент моей карьеры». Акинфеев — о ЧМ-2014

Экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев вспомнил о матче с Южной Кореей на чемпионате мира — 2014 в Бразилии.

«Самый тяжёлый момент карьеры – чемпионат мира в Бразилии. Когда я пропустил тот самый гол от Кореи, то ещё лёжа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий. Обычно я всё отпускаю за два-три дня, но после Бразилии это длилось чуть дольше. Я месяц старался не появляться на улице в людных местах. Знал, что нужно больше психологически работать. В такие моменты лучшее место – это база. Там легче, потому что партнёры прекрасно понимают, что такое ошибка. Они знают, что творится в голове. Мы единомышленники, можем сесть и поговорить, можем посмеяться — и ситуация уходит. Хотя понятно, что человек всегда запоминает плохое. Хорошее, к сожалению, держится в голове намного меньше. Подчёркиваю: ошибаются все, и это нормально. Но важно вставать с колен и щёлкнуть по носу тем, кто занимался травлей. Не на того напали.

В тот момент жена и родители были рядом, но мне, наверное, и не нужна была помощь. Я обязательно должен пропустить ситуацию через себя, переосмыслить, а уже затем потихоньку со всеми разговаривать. За два месяца до Бразилии у меня родился сын, поэтому я не имел права раскисать. Я живу ради семьи и ради неё поднимаюсь после неудач. Сознательно не несу домой негатив, но мы не затрагиваем футбол. Даже дети уже знают, что мне нужно время, чтобы отойти. Не люблю, когда меня жалеют — не вижу в этом никакого смысла. Если я намеренно попрошу помощи или помощи попросят у меня – совершенно другое дело. В остальном жалость – это лишь слова. За них не зацепиться. Поэтому близкие могут мне позвонить, я пообщаюсь — но они знают, что лучше меня не трогать. Пусть прозвучит грубо, но нельзя превращаться в размазню. И самому будет противно, и родные разочаруются. Наоборот, нужно стать для них примером, показывать, что с любой неудачей можно бороться.

Если бы я не отпустил 2014-й, то сошёл бы с ума где-нибудь в Кащенко и закончил с футболом. Но я вернулся: в сезоне-2015/2016 стал чемпионом с ЦСКА, а в 2018-м прошёл путь до четвертьфинала чемпионата мира со сборной», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.