«Ерохин – тренер? Почему нет. Всё возможно». Полузащитник «Зенита» — о своём будущем

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал возможность стать тренером после завершения игровой карьеры.

«Я придерживаюсь такой мысли, что если за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Стараюсь концентрироваться на текущем моменте карьеры. Конечно, какие-то мысли есть. Стараюсь подтягивать языки, ещё какие-то навыки, которые могут пригодиться в дальнейшем.

Когда-то давно говорил, что плохо представляю себя в футболе после карьеры. Сейчас, конечно, так не скажу. Есть опыт работы с хорошими тренерами, полностью терять это не хочется. Посмотрим, как сложится жизнь. Александр Ерохин – тренер? Почему нет. Всё возможно», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».