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Генеральный секретарь РФС Митрофанов: переход в АФК — это более чем риск

Генеральный секретарь РФС Митрофанов: переход в АФК — это более чем риск
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) не означает, что ФИФА позволит российским командам выступать в официальных матчах.

«У нас сейчас действует запрет (на проведение официальных матчей. — Прим. «Чемпионата») ФИФА. И сама смена конфедерации с УЕФА на АФК не означает, что ФИФА этот запрет отменит. Риск ли это? Это более чем риск. Это возможность сменить конфедерацию, но потерять всю наработанную систему отношений, которые есть у нас с УЕФА, и начать всё с чистого листа в АФК. При этом не играя ни в каких соревнованиях», — заявил Митрофанов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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