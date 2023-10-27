Митрофанов сообщил, что РФС продолжает получать деньги от УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что РФС продолжает получать от УЕФА денежные средства по программе «Хет-трик».

«Мы получаем от УЕФА деньги по этой программе, ежегодно отчитываемся. Там есть небольшая фиксированная часть, есть часть за выполнение инициатив, есть часть инвестиционная. Мы все три части получаем. Это совокупная программа, она включает порядка € 15 млн — соответственно, € 5 млн каждый год. Конечно, РФС должен платить взносы. Это членский взнос, он составляет 250 швейцарских франков в год», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Программа «Хет-трик» была создана, чтобы оказывать финансовую поддержку ассоциациям — членам УЕФА для помощи в развитии футбола на всех уровнях. Она была запущена в 2004 году и будет действовать до 2028-го.