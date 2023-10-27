Б. Игнатьев: переход в Азию ничего не изменит для России и не поднимет уровень футбола

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

«Считаю, что переход в Азию ничего не сможет изменить для России и уж тем более не поднимет уровень футбола в стране. Также я не очень понимаю, как можно считать, что АФК посмотрит на нашу ситуацию иначе. Моё мнение — сейчас это не будет правильным решением. Нужно дождаться окончания сезона-2022/2023 и обсудить положение дел с УЕФА», — приводит слова Игнатьева RT.

В конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все отечественные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Осенью 2023-го УЕФА сначала допустил сборные России, в которых играют футболисты и футболистки не старше 17 лет, до своих соревнований, но позднее появилась информация, что это решение было отменено.