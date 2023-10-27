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Гвардиола: фанаты, оскорблявшие Чарльтона? Они не олицетворяют нас. Алкоголь портит людей

Гвардиола: фанаты, оскорблявшие Чарльтона? Они не олицетворяют нас. Алкоголь портит людей
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с тем, что несколько болельщиков «горожан» оскорбляли легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» сэра Бобби Чарльтона во время минувшего матча АПЛ с «Брайтоном» (2:1).

«Эти болельщики не представляют нас. Алкоголь портит людей. Нас представляет Майк Саммерби (экс-футболист «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»), отправившийся на «Олд Траффорд», чтобы почтить память сэра Чарльтона. Мы испытываем огромное уважение к «Манчестер Юнайтед» и доказываем это, независимо от того, проигрываем ли мы или побеждаем. Мы также очень уважаем такую знаковую фигуру, как сэр Бобби Чарльтон. Завтра мы станем частью этого. Мы выражаем наши соболезнования «Юнайтед» и английскому футболу», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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