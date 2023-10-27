Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» всегда опасен, независимо от того, кто их тренирует

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Манчестер Юнайтед» в преддверии очного матча команд в английской Премьер-лиге.

«Они всегда опасны. Неважно, кто их тренер, а я видел нескольких из них — они всегда являются жёстким соперником, который обладает характером и энергией. Они могут не быть на высоте, а потом просто забить голы. Мы знаем их уровень и не недооцениваем его.

Когда я тренировал «Барселону» и «Баварию» и мы приезжали играть в Англию на «Олд Траффорд» — это всегда было нечто особенным. Но, в конце концов, это всего лишь футбольный матч, не похожий на финал Кубка Англии или на один из последних матчей сезона, где победа или поражение могут определить, выиграет ли команда чемпионат Англии или нет. Нам ещё предстоит разыграть 87 очков, так что мы должны быть сосредоточены на том, что нам нужно сделать для того, чтобы победить их», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, дерби Манчестера состоится 29 октября в 18:30 мск.