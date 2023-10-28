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Серхио Агуэро: надеюсь, мы снова увидим, как Лионель Месси и Луис Суарес играют вместе

Серхио Агуэро: надеюсь, мы снова увидим, как Лионель Месси и Луис Суарес играют вместе
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, что хотел бы снова увидеть связку Леонеля Месси и Луиса Суареса.

«Надеюсь, мы снова увидим, как Лионель Месси и Луис Суарес играют вместе. Замечательный атакующий дуэт. С первого взгляда становится понятно, что у другого было на уме с самого начала.

Говорят, есть возможность увидеть Серхи Роберто в «Интер Майами»? Я тоже слышал об этом, но не уверен, насколько это правда. Как я уже говорил раньше, футбол полон сюрпризов. Однако следует сказать, что с тех пор, как Лео присоединился к МЛС, всё больше и больше игроков обращают внимание на лигу», — приводит слова Агуэро Stake.

Месси перешёл в «Интер Майами» из ПСЖ в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Вслед за аргентинцем этим же летом в «Интер» перешли защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс.

Суарес выступает за бразильский «Гремио». Контракт нападающего с клубом истекает в декабре 2024 года.

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