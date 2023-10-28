Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ростов – Локомотив 1:0, результат матча 13-го тура РПЛ 28 октября 2023 года

«Ростов» на домашней арене одолел «Локомотив» в матче РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ростов» одержал минимальную победу — 1:0.

Единственным в матче голом на третьей минуте отметился полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. После длительной атаки хозяев Щетинин точно пробил в угол ворот Ильи Лантратова из пределов штрафной. В последующие 87 минут команды не смогли огорчить друг друга. Финальный свисток судьи Алексея Сухого зафиксировал победу дончан — 1:0.

По результатам матча 13-го тура «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Щетинин – 3'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android