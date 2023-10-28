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«Ростов» на домашней арене одолел «Локомотив» в матче РПЛ

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ростов» одержал минимальную победу — 1:0.

Единственным в матче голом на третьей минуте отметился полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. После длительной атаки хозяев Щетинин точно пробил в угол ворот Ильи Лантратова из пределов штрафной. В последующие 87 минут команды не смогли огорчить друг друга. Финальный свисток судьи Алексея Сухого зафиксировал победу дончан — 1:0.

По результатам матча 13-го тура «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).