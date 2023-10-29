Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полиция Колумбии спасла похищенную мать Луиса Диаса. Отец находится у злоумышленников

Полиция Колумбии спасла похищенную мать Луиса Диаса. Отец находится у злоумышленников
Комментарии

Сотрудникам правоохранительных органов Колумбии удалось спасти мать вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса, похищенную накануне в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира.

«В результате осуществления плана «Амбарный замок», разработанного полицией Колумбии, удалось спасти мать футболиста Луиса Диаса Силенис Маруланду, которую нашли наши сотрудники, благодаря эффективному и мощному развертыванию сил», — написал начальник национальной полиции Уильям Саламанка в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, по информации СМИ, родители Диаса ехали на автомобиле, когда дорогу им преградили похитители на мотоциклах. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве.

Материалы по теме
Родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android