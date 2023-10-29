Родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии

Сразу несколько источников в Колумбии сообщили о похищении родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Это произошло в родном городе игрока Барранкас в департаменте Гуахира.

Сообщается, что родители Диаса ехали на автомобиле, когда дорогу им преградили похитители на мотоциклах. По данным колумбийских медиа, полиция уже смогла спасти маму футболиста. Сейчас идёт операция по освобождению его отца.

26-летний Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе прошлого года. За это время он провёл за английский клуб 58 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. В составе сборной Колумбии он завоевал бронзовые медали Кубка Америки в 2021 году. Он также поделил звание лучшего бомбардира турнира с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Оба забили по четыре мяча.