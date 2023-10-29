«Обидно терять очки при такой игре». Горлов — о матче «Торпедо» с «Шинником»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Артём Горлов высказался о матче 16-го тура Мелбет Первой лиги с ярославским «Шинником» (1:1).

«Обидно терять очки при такой игре, при таком хорошем первом тайме. В нём команда показала то качество, к которому мы стремимся, ту игру, которую должно показывать «Торпедо». По крайней мере, я так вижу. Тем потеря очков обиднее.

Стоит отдать должное «Шиннику». Соперник исполнил штрафной обводящим ударом на высоком уровне. Думаю, что такие матчи нам точно надо дожимать. Ребята должны проявлять мастерство, должен появиться менталитет победителя, нужно реализовывать моменты… Нам не хватает этого», — приводит слова Горлова официальный сайт «Торпедо».