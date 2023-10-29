Первая лига: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица

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Вчера, 28 октября, завершился 16-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 16-го тура Первой лиги:

«Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула) — 1:1;

«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец» (Ленинградская область) — 2:1;

«Енисей» (Красноярск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:0;

«Сокол» (Саратов) — «Акрон» (Тольятти) — 0:1;

«Волгарь» (Астрахань) — «Родина» (Москва) — 0:4;

«Шинник» (Ярославль) — «Торпедо» (Москва) — 1:1;

«Кубань» (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:2;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Тюмень» — 0:2;

«Химки» — «Динамо» (Махачкала) — 1:0.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тольяттинский «Акрон». Команда набрала 30 очков за 16 матчей. На втором месте располагается «Тюмень» (29). На третьей строчке находится «Алания» (29), на четвёртой — «Химки» (28).