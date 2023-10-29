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Газизов высказался о возможном возвращении Черчесова в РПЛ

Газизов высказался о возможном возвращении Черчесова в РПЛ
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов хотел бы, чтобы футбольный тренер Станислав Черчесов работал в российском футболе.

«Я бы хотел, чтобы Черчесов работал в российском футболе. Он топовый специалист, такие люди сделают наш футбол только лучше. В «Спартаке»? Почему нет. В каком‑то другом клубе? Почему нет, он большой тренер», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, последним местом работы для российского специалиста был венгерский «Ференцварош». Черчесова сняли с поста главного тренера этим летом из-за вылета из квалификации Лиги чемпионов. Ранее Станислав Саламович возглавлял сборную России по футболу с 2016 по 2021 год. Вместе с ней Черчесов добрался до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018.

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