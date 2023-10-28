Кутепов: перед матчем с Испанией Черчесов сказал: «Ну что, испанского бычка заколем»

Защитник «Велеса» Илья Кутепов рассказал о самом ярком воспоминании при работе с тренером Станиславом Черчесовым в сборной России.

«У нас была прогулка по базе перед матчем с Испанией. И Станислав Саламович сказал такую фразу: «Ну что, испанского бычка заколем сегодня». Это звучало так уверенно, будто уже случилось. Сначала мы это восприняли с удивлением, а потом поняли — это был посыл для команды: «Ребят, у вас нет другого варианта. Как хотите, но вам нужно это сделать».

Мирослав Ромащенко рассказывал, что перед матчем с Испанией автобус сдал назад? Не помню такого. Я думал, как бычка заколоть! После матча, кстати, мы не могли выехать со стадиона два часа. Во-первых, мы не спешили уходить из раздевалки, все были вымотанные. А во-вторых, ещё час сидели в автобусе, потому что люди не расходились, было слишком много болельщиков. Даже полиция не могла выстроить какой-то коридор», — приводит слова Кутепова «Спорт-экспресс».

Сборная России обыграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.