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Динамо — Урал 2:1, результат матча 13-го тура РПЛ 29 октября

«Динамо» с разницей в один мяч обыграло «Урал»
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В матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте Бителло с левого угла поля покатил назад на Дмитрия Скопинцева, который загрузил в штрафную, где Константин Тюкавин выиграл верх у Эммерсона и забил мяч головой.

На 61-й минуте Бителло на левом краю штрафной обвёл Эммерсона и пробил, с помощью рикошета от ноги защитника мяч влетел в ближний верхний угол ворот Ильи Помазуна.

На 90+5-й минуте Илья Ишков отыграл один мяч.

На данный момент после 13 сыгранных матчей РПЛ «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком. «Урал» находится 10-й строчке с 16 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Тюкавин – 42'     2:0 Бителло – 61'     2:1 Ишков – 90+5'    
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