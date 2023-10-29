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Юрген Клопп отреагировал на ситуацию с похищением родителей Луиса Диаса

Юрген Клопп отреагировал на ситуацию с похищением родителей Луиса Диаса
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу похищения родителей нападающего команды Луиса Диаса.

«Это тревожная ситуация для всех нас, и это была довольно тяжёлая ночь. У меня никогда раньше такого не было. Это новый опыт, который мне никогда не был нужен», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по информации СМИ, родители Диаса ехали на автомобиле в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии, когда дорогу им преградили похитители на мотоциклах. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве. Ранее сообщалось, что мать футболиста удалось спасти. Также ранее появилась информация, что отец нападающего «Ливерпуля» также был спасён от похитителей во время перестрелки в Колумбии, но официального подтверждения этому не было.

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