Жота отпраздновал гол «Ливерпуля» с футболкой Луиса Диаса, родителей которого похитили

Сегодня, 29 октября, в матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. На момент написания новости «Ливерпуль» ведёт в матче со счётом 2:0.

Первый гол мерсисайдцев во встрече забил нападающий Диогу Жота. Португальский игрок отпраздновал свой забитый мяч вместе с футболкой другого игрока «красных» Луиса Диаса, родителей которого недавно похитили в Колумбии. Таким образом, Жота поддержал своего партнёра по команде, который не попал в заявку на матч из-за сложной семейной ситуации.

Жота отпраздновал свой гол с футболкой Диаса Фото: Скриншот с трансляции матча

Напомним, по информации СМИ, родители Диаса ехали на автомобиле в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии, когда дорогу им преградили похитители на мотоциклах. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве. Ранее сообщалось, что мать футболиста удалось спасти.