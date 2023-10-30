Александр Алиев: общаюсь на русском. Никто не заставит меня говорить по-украински

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев поделился мыслями относительно языкового вопроса.

«Я могу пытаться разговаривать на украинском языке, но мне удобно разговаривать на русском. Да, я могу разговаривать на украинском, но я не хочу, чтобы с меня смеялись.

Я хочу общаться так, как считаю себе нужным. Я всегда разговаривал на русском, всегда. Да, не весь украинский язык я понимаю, но никто не заставит меня. Это личное дело каждого человека — на каком языке он хочет общаться. Всё», — приводит слова Алиева ua.tribuna.com.

В игровые годы 37-летний Алиев, начинавший профессиональную карьеру в хабаровской «Заре», выступал в составе академии московского «Спартака», а также выступал за киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Днепр», «Анжи», «Рух» и «Тараз». Игровую карьеру Алиев закончил в украинской команде «Джуниорс Шпитьки».