Клопп — о Диасе: он захотел вернуться домой. С ним наши люди

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий мерсисайдцев Луис Диас отправился в Колумбию, где накануне похитили его родителей.

«Мы узнали об этом (о похищении. — Прим. «Чемпионата») в субботу поздно вечером. Затем мы поговорили с Лучо. Он захотел вернуться домой, мы послали с ним людей. Там есть люди, которые о нём позаботятся, члены семьи и так далее. Всё это понятно. Затем мы получили новости от его мамы, и это были хорошие новости. С тех пор — ничего особенного. Ответственные за это лица явно работают над решением проблемы. Очевидно, что мы не первые, кого информируют обо всём, что происходит, но мы всё равно стараемся оставаться в курсе событий. И пытаемся не мешать. Там мы не самые важные люди. Мы просто хотим поддержать Луиса, вот и всё», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, родители Диаса были похищены в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии в субботу, 28 октября. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве. Ранее сообщалось, что мать футболиста удалось спасти. Также ранее появилась информация, что отец нападающего «Ливерпуля» также был спасён от похитителей во время перестрелки в Колумбии, но официального подтверждения этому не было.