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Станислав Черчесов объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Месси

Станислав Черчесов объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Месси
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить игрок американского «Интер Майами» Лионель Месси.

«Месси заслужил «Золотой мяч». Он стал чемпионом мира, а это венец всего. Потом поехал в Америку, выиграл титул с «Майами» — чемпион мира, чемпион Франции, чемпион МЛС. И здесь нет разницы, что Холанд ещё успеет получить — нет разницы, сколько лет человеку. Чемпионат мира всё показал», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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