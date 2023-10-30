Станислав Черчесов объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Месси

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить игрок американского «Интер Майами» Лионель Месси.

«Месси заслужил «Золотой мяч». Он стал чемпионом мира, а это венец всего. Потом поехал в Америку, выиграл титул с «Майами» — чемпион мира, чемпион Франции, чемпион МЛС. И здесь нет разницы, что Холанд ещё успеет получить — нет разницы, сколько лет человеку. Чемпионат мира всё показал», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.