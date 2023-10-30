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Сергей Игнашевич рассказал, почему считает, что «Золотой мяч» получит Месси

Сергей Игнашевич рассказал, почему считает, что «Золотой мяч» получит Месси
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, почему считает, что «Золотой мяч» получит нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Я за Месси — безоговорочно лучший игрок чемпионата мира. Да, не самый результативный сезон во Франции, но он для себя поднял высоко планку. А МЛС он взорвал, хотя это не самый слабый чемпионат. Для меня всё очевидно, несмотря на достоинства других ребят», — сказал Игнашевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

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