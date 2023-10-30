Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подаст апелляцию на решение ФИФА отстранить его от футбольной деятельности на три года.

«Я объявляю, что собираюсь подать апелляцию», — написал Рубиалес в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 20 августа женская сборная Испании победила национальную команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал её в губы.

26 августа дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. 10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента испанской организации.

15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение в радиусе 200 метров к Эрмосо. Рубиалесу также запрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.