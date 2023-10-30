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Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности

Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности
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Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подаст апелляцию на решение ФИФА отстранить его от футбольной деятельности на три года.

«Я объявляю, что собираюсь подать апелляцию», — написал Рубиалес в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 20 августа женская сборная Испании победила национальную команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал её в губы.

26 августа дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. 10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента испанской организации.

15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение в радиусе 200 метров к Эрмосо. Рубиалесу также запрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.

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