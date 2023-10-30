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ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года за поцелуй футболистки на женском ЧМ

ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года за поцелуй футболистки на женском ЧМ
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Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила бывшего главу Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса на три года. Причина дисквалификации — скандальный поцелуй футболистки на женском чемпионате мира. Рубиалесу запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

«Дисциплинарный комитет ФИФА запретил Луису Рубьялесу, бывшему президенту Испанской футбольной ассоциации (RFEF), заниматься всей футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил дисциплинарный кодекс ФИФА.

ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения", — сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. В итоге Рубиалес лишился должности и стал фигурантом уголовного дела.

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