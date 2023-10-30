ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года за поцелуй футболистки на женском ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила бывшего главу Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса на три года. Причина дисквалификации — скандальный поцелуй футболистки на женском чемпионате мира. Рубиалесу запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

«Дисциплинарный комитет ФИФА запретил Луису Рубьялесу, бывшему президенту Испанской футбольной ассоциации (RFEF), заниматься всей футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил дисциплинарный кодекс ФИФА.

ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения", — сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. В итоге Рубиалес лишился должности и стал фигурантом уголовного дела.