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Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира — 2034

Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира — 2034
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Австралия приняла решение не подавать заявку на проведение чемпионата мира — 2034, сообщает пресс-служба футбольной федерации страны.

«Мы изучили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к решению не делать этого в отношении соревнований 2034 года», — гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте Футбольной федерации Австралии.

Напомним, ранее заявку на проведение ЧМ-2034 подала Саудовская Аравия. Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдёт в США, Канаде и Мексике, а в 2030-м турнир примут сразу шесть стран: Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Отметим, что сборная Австралии на ЧМ-2022 добралась до стадии 1/8 финала, а на чемпионате мира в России в 2018 году не смогла преодолеть групповой этап.

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