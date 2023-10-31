Экс-хавбек «Торпедо» Кормильцев: у нас должны быть такие тренеры, как Федотов

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился впечатлениями от победы ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ и порадовался за российскую тренерскую школу.

«Самое главное, что я хотел бы отметить по итогам этого тура, да и вообще по итогам прошедшей части чемпионата, это то, что я очень горд на нашу отечественную тренерскую школу. Карпин, Федотов, Ташуев, Юран, Осинькин… Их команды побеждают. И это ещё раз доказывает, что не надо нам никого приглашать, эти иностранцы с жёлтыми штанами, бегают там что-то, смотрят в планшеты… А ведь ещё Радимов, Зырянов — тоже наша школа! Победа ЦСКА над «Краснодаром» является тренерской? ЦСКА в этом матче сыграл очень правильно.

Но и «Краснодар», если честно, был неплох. Даже переиграл в чём-то армейцев. Но они грамотно сыграли по счёту. Плюс сказались моменты, когда «Краснодар» не реализовывал моменты, когда Акинфеев выручал. Я Владимира Валентиновича Федотова знаю опосредованно, но такие тренеры и должны быть у нас, воспитывать таких игроков, как тот же Обляков. И тренера должны бояться. Я вот Лобановского в киевском «Динамо» боялся. Паническая атака была, когда его видел (смеётся). Тренер должен быть авторитетом», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».