Защитник «Краснодара» Оласа: ЦСКА не заслуживал победы

Футболист «Краснодара» Лукас Оласа считает несправедливым результат матча 13-го тура с ЦСКА (0:1). Как считает уругвайский защитник, армейцы не заслуживали победы.

«Получилась хорошая и напряжённая игра. Во втором тайме мы полностью контролировали игру, у нас было много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота соперника. Думаю, что результат несправедлив, ЦСКА не заслуживал победы. Да, они забили нам, но как минимум должна была быть ничья», — приводит слова Оласы «РИА Новости».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоялся в минувшее воскресенье. Победу одержала команда Владимира Федотова, в составе которой отличился Фёдор Чалов. После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка. ЦСКА расположился на пятой строчке.