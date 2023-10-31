Игрок «Спартака» Классен рассказал, что с этого сезона работает со спортивным психологом

Защитник московского «Спартака» Леон Классен рассказал о пользе работы со спортивным психологом.

«С чем связываю свой прогресс? Мне кажется, дело опять же в ментальности. Я уделяю этому аспекту большое внимание. С этого, например, сезона провожу занятия с психологом. В чём они заключаются? Речь не о физической подготовке, а о психологии. Не знаю, как точно назвать такого специалиста по-русски. Наверное, можно сказать, что у меня появился психолог, мой ментальный наставник, мотиватор. Общаемся по видеосвязи.

Допустим, я не попадаю в заявку на матч. Раньше мог злиться на всех вокруг, кроме себя. Кипятился, копил негативные эмоции. Беседы с таким специалистом помогают переосмыслить отношение к происходящему, направить свои мысли на позитив. Грубо говоря, теперь лучше получается программировать себя перед тренировками на то, чтобы в любом случае выкладываться по максимуму. Раньше с этим было сложнее. Потому что порой думал: зачем убиваться, если всё равно не выйду в матче? Теперь такого нет.

Кто этот тренер по специальности? Он сам бывший футболист, но в 23 года закончил профессиональную карьеру как раз из-за психологических проблем, не выдерживал давления. Стал изучать эту тему — и теперь помогает другим игрокам», — приводит слова Классена официальный сайт «Спартака».