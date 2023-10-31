Игрок «Спартака» Классен: до матча с ЦСКА сказал Медине, что ему нужно отличиться

Футболист «Спартака» Леон Классен рассказал о голевой передаче на Хесуса Медину в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«По важности голевая передача на Медину в матче с ЦСКА для меня не менее ценна, чем голы «Пари НН»? Конечно. Ведь это моё первое голевое действие в РПЛ, тем более в матче с таким принципиальным соперником. Я подал, а Медина здорово исполнил. Кстати, я ещё до игры сказал Хесусу, что ему нужно отличиться, ведь он забивал нам за армейцев всего несколько месяцев назад. Конечно, прямой переход из ЦСКА в «Спартак» — это сильно. Я такому трансферу, честно говоря, удивился. Это можно сравнить с переходом в дортмундскую «Боруссию» из «Шальке». Даже не знаю, бывали ли такие когда-нибудь… Но Хесус быстро вписался в нашу команду, стал своим.

Как получилось так удачно найти передачей голову парагвайца? Тренерский штаб отмечал, что нужно пытаться делать подачи за дальнего защитника. В прошлом сезоне похожим образом отличился в дерби Промес. Конкретно Хесуса я в том эпизоде не видел, но заметил, что в свободной зоне есть наш игрок», — приводит слова Классена официальный сайт «Спартака».