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Тихонов: «Крылья» здорово выглядели минут семь, потом «Зенит» взял мяч под контроль

Тихонов: «Крылья» здорово выглядели минут семь, потом «Зенит» взял мяч под контроль
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между самарским клубом и «Зенитом» (0:1).

«Отменённый гол Сергеева? Понятно, что «Крылья» выходят через пас, сначала не заметили, но Коваленко действительно играл рукой. Три‑четыре передачи, Сергеев забивает коленкой. Удачно. Хорошо, что VAR вмешался, отменили гол.

В первые минут семь «Крылья» прижали соперника. Шитов должен был реализовывать выход один на один, наверное, сам не ожидал, что так получится. «Крылья» здорово выглядели минут семь, а потом «Зенит» взял мяч под контроль и завладел инициативой. Все уже думали, что будут пенальти, но это был день Сергеева», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

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