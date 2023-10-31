Тихонов: «Крылья» здорово выглядели минут семь, потом «Зенит» взял мяч под контроль

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между самарским клубом и «Зенитом» (0:1).

«Отменённый гол Сергеева? Понятно, что «Крылья» выходят через пас, сначала не заметили, но Коваленко действительно играл рукой. Три‑четыре передачи, Сергеев забивает коленкой. Удачно. Хорошо, что VAR вмешался, отменили гол.

В первые минут семь «Крылья» прижали соперника. Шитов должен был реализовывать выход один на один, наверное, сам не ожидал, что так получится. «Крылья» здорово выглядели минут семь, а потом «Зенит» взял мяч под контроль и завладел инициативой. Все уже думали, что будут пенальти, но это был день Сергеева», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».