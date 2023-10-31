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Тренер «Зенита» Семак объяснил замену Ренана в перерыве матча с «Крыльями Советов»

Тренер «Зенита» Семак объяснил замену Ренана в перерыве матча с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии здоровья футболистов клуба, а также объяснил замену защитника Роберта Ренана в перерыве матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0).

«Клаудиньо и Вендел будут готовы сыграть с «Балтикой»? Надеюсь, что будут готовы. То же касается и Дугласа Сантоса. Есть определённые повреждения, определённые проблемы. Надеюсь, завтра все будут работать. По тому составу, который есть, все здоровые были в заявке, остальные по тем или иным причинам в нём отсутствовали.

Замена Ренана связана с травмой? Это связано с жёлтой карточкой. Игра достаточно непростая складывалась для Ренана, он достаточно неаккуратно вступает в единоборства. Была вероятность и риск получить вторую жёлтую карточку. По такой игре нам не хотелось никак рисковать, поэтому выбрали более простой вариант — заменить его в перерыве», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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