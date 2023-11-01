Агент: если предложения по Прохину поступят, мы обязательно их обсудим с «Ростовом»

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Данилы Прохина, прокомментировал ситуацию с игровым временем игрока.

«На данном этапе главный тренер видит Данилу не в центре обороны, а в опорной зоне. Наверное, одна из причин сложившейся ситуации – игра в два центральных защитника. А Прохин всегда выглядел лучше при игре в тройке. В двойке он на данный момент не во всём устраивает Валерия Карпина. Плюс есть конкуренция – прогресс Мелёхина, стабильность Осипенко. Но ничего страшного – Данила работает, старается и хочет доказать главному тренеру, что он готов и может играть.

Готовы ли рассмотреть варианты аренды, если ситуация не изменится? Мы понимаем, что «Ростов» не будет вредить игрокам, которые получают мало игрового времени. С руководством клуба мы всегда можем договориться по аренде или переходу, в случае если условия приемлемы для всех сторон. Безусловно, если какие-то предложения по Прохину поступят, мы обязательно их обсудим с клубом», — приводит слова агента «РБ Спорт».