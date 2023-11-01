Появилось фото футболки «Ливерпуля» в коллаборации с Леброном Джеймсом и Nike

Появилось фото футболки английского «Ливерпуля» в коллаборации с баскетболистом Леброном Джеймсом и Nike, которая не будет использоваться в официальных матчах, сообщает Footyheadlines.

Фото: Footyheadlines

Футболка сочетает в себе чёрную основу с золотыми логотипами и бирюзовыми аппликациями. Передняя часть формы украшена логотипом LeBron на правой груди, эмблемой «Ливерпуля» на левой груди и слоганом YNWA (You’ll Never Walk Alone — «Ты никогда не будешь один». — Прим. «Чемпионата») вместо спонсора. Также футболку дополняет уникальный рисунок с надписями «Ливерпуля» и фирменным знаком. Футболка должна выйти в продажу в начале 2024 года.

Напомним, легендарный баскетболист Леброн Джеймс является болельщиком мерсисайдцев.

На данный момент после десяти сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на четвёртой строчке с 23 очками. Лидером чемпионата является «Тоттенхэм» с 26 очками.