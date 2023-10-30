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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» поборются за Джамала Мусиалу

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» поборются за Джамала Мусиалу
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Football Insider, на 20-летнего немецкого футболиста претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Оба клуба следят за игрой полузащитника, который готов покинуть мюнхенскую команду.

Мусиала выступает за «Баварию» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги после девяти сыгранных туров, набрав 23 очка.

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