Почеттино: выбросить Джексона в мусорку? Прекратите! Мы должны придать ему уверенность

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об успехах нападающего Николаса Джексона после первых трёх месяцев игры за лондонский клуб.

«Нико очень молод, он присоединился к «Челси» только в этом сезоне, некоторые обстоятельства не позволили ему до конца проявить себя с лучшей стороны.

Что нам нужно сделать? Выбросить его в мусорное ведро и сказать, что он бесполезен? Ну же, прекратите так думать! Наша задача — придать ему уверенности», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» в минувшее трансферное окно за € 37 млн. В текущем сезоне нападающий провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.