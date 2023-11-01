Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино: выбросить Джексона в мусорку? Прекратите! Мы должны придать ему уверенность

Почеттино: выбросить Джексона в мусорку? Прекратите! Мы должны придать ему уверенность
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об успехах нападающего Николаса Джексона после первых трёх месяцев игры за лондонский клуб.

«Нико очень молод, он присоединился к «Челси» только в этом сезоне, некоторые обстоятельства не позволили ему до конца проявить себя с лучшей стороны.

Что нам нужно сделать? Выбросить его в мусорное ведро и сказать, что он бесполезен? Ну же, прекратите так думать! Наша задача — придать ему уверенности», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» в минувшее трансферное окно за € 37 млн. В текущем сезоне нападающий провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Материалы по теме
Почеттино — о Палмере: он играет так, будто находится здесь уже 10 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android