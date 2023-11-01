Гол Ройса принёс победу дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом» в матче Кубка Германии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии между дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. «Боруссия» одержала победу со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 43-й минуте игры, когда полузащитник дортмундцев Марко Ройс отличился с передачи англичанина Джейми Байно-Гиттенса. Стоит отметить, что «Хоффенхайм» заканчивал матч вдесятером, так как турецкий защитник Озан Кабак получил вторую жёлтую карточку в компенсированное время второго тайма. Его удалили с поля. По статистике ударов в створ ворот хозяева превзошли соперника — 6:2.
Благодаря этой победе дортмундская «Боруссия» прошла в 1/8 финала Кубка Германии. «Хоффенхайм» выбыл из турнира.
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