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Корнаухов: судьи придрались к Соболеву в эпизоде с отменённым голом

Корнаухов: судьи придрались к Соболеву в эпизоде с отменённым голом
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Бывший футболист сборной России по футболу Олег Корнаухов отреагировал на незасчитанный гол форварда московского «Спартака» Александра Соболева в матче с «Краснодаром». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

«По правилам, если задел ногу, то свободный удар, но в данном эпизоде придрались. Но тут сложно понять, мяч коснулся или не коснулся. Он точно не изменил направление после удара или нет? Мне сложно сказать, насколько мяч задел ногу. Мне сложно сказать, насколько мяч задел опорную ногу. Да, она поехала.

Понятна ли реакция Соболева на это решение? Его реакция понятна», — сказал Корнаухов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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