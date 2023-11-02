Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка лиги

Состоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт турнира. Процедура была слепой и её результаты выглядят следующим образом:

«Эвертон» — «Фулхэм»;

«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»;

«Порт Вейл» — «Мидлсбро»;

«Ливерпуль» — «Вест Хэм».

«Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе, а «Порт Вейл» — в Первой лиге. Остальные клубы представляют Премьер-Лигу.

Матчи будут сыграны на неделе после 18 декабря.

Кубок лиги стартовал 8 августа и продлится до 25 февраля следующего года. На всех стадиях, кроме полуфиналов команды проводят по одному матчу. В 1/2 финала соперники играют по две игры — дома и в гостях. Встречи этой стадии пройдут на неделях после 8 января и после 22 января.

Финал состоится 25 февраля. Действующим победителем трофея является «Манчестер Юнайтед», который в нынешнем розыгрыше вылетел в 1/8 финала, проиграв дома «Ньюкаслу» 0:3.