Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка лиги

Состоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт турнира. Процедура была слепой и её результаты выглядят следующим образом:
«Эвертон» — «Фулхэм»;
«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»;
«Порт Вейл» — «Мидлсбро»;
«Ливерпуль» — «Вест Хэм».
«Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе, а «Порт Вейл» — в Первой лиге. Остальные клубы представляют Премьер-Лигу.
Матчи будут сыграны на неделе после 18 декабря.
Кубок лиги стартовал 8 августа и продлится до 25 февраля следующего года. На всех стадиях, кроме полуфиналов команды проводят по одному матчу. В 1/2 финала соперники играют по две игры — дома и в гостях. Встречи этой стадии пройдут на неделях после 8 января и после 22 января.
Финал состоится 25 февраля. Действующим победителем трофея является «Манчестер Юнайтед», который в нынешнем розыгрыше вылетел в 1/8 финала, проиграв дома «Ньюкаслу» 0:3.