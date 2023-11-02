Бывший форвард сборной Чили раскритиковал победу Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Аталанты», «Дженоа» и сборной Чили Маурисио Пинилья остался недоволен тем, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» -2023.

«Если вы выиграете «Золотой мяч», играя в MLS, это означает, что мы все сошли с ума или что MLS стала мировой силой в спорте. Всё определил чемпионат мира. Я не знаю, почему мы вручаем награды за целый год, если будет учитываться только одно соревнование для подсчёта. В целом, я не думаю, что он был лучшим», — приводит слова Пинильи ESPN.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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