«Из-за Роналду у этого «Золотого мяча» историческая ценность». Реакция мира на приз Месси

Вряд ли кто-то сомневался, что «Золотой мяч» в этом году возьмёт Лионель Месси. Да, надеяться можно было на победу Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе, потому что они оба заслужили стоять на этой сцене с наградой, но всё было решено ещё после победы в Катаре. Нравится нам это или нет.

Месси после победы произнёс красивую и искреннюю речь, в которой упомянул и Эрлинга, и Килиана, а ещё вспомнил про Диего Марадону, у которого вчера был день рождения. «Нет лучше места, где так много футболистов, чтобы вспомнить о нём, – сказал Лео. – Ему бы это понравилось. Где бы ты ни был, с днём рождения, Диего. Это и для тебя, я делюсь этой наградой с тобой».

Поздравления и признания сыплются со всего мира, вся спортивная пресса сегодня говорит об одном – этом восьмом «Мяче», который метафорично складывается в бесконечность.

Обложки изданий

«Бесконечно великий», – гласит обложка французского L’equipe. «Эта награда надолго возводит аргентинца на небосклон, – пишет издание. – С точки зрения высшей индивидуальной награды он сейчас недосягаем для Криштиану Роналду. Но мы это уже поняли. Роналду отсутствовал в списке из 30 кандидатов впервые за 20 лет, и именно из-за Роналду этот трофей имел историческую ценность: он навсегда положил конец дуэли между двумя монстрами, приватизировавшими награду с 2008 года».

L’equipe

Аргентинское издание Ole обыграло восьмёрку и имя Лео, заменив «о» на 8.

Ole

«Лионель Месси сделал это снова, и невозможно радостно волноваться по поводу этого «Золотого мяча», потому что это золото было сделано в Катаре, – пишет Ole. – Эта награда – третья звезда, поэтому для Лео имеет ценность гораздо бóльшую, чем все семь «Мячей», которые он получил ранее. В свои 36 лет, после победы на чемпионате мира, которая разделила его карьеру на до и после, он не перестаёт совершенствоваться.

После финала чемпионата мира он сказал своей команде, что уже всего добился, но футбол хочет дать ему больше. Футбол не хочет, чтобы он уходил. Со дня подвига 18 декабря 2022 года ещё не прошло даже 11 месяцев, а Лео продолжает получать признание. И этот восьмой «Золотой мяч» единогласен. Конечно, были голоса за Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, но из превью возникло однозначное ощущение, что Лео собирается оставить награду себе, потому что он просто лучший в этом столетии. И лучший в истории.

Этот «Золотой мяч» завершит порочный круг. Семь раз, когда Месси получал награду и чувствовал, что не может насладиться этой наградой полноценно. Чего-то не хватало. Не хватало поднять самый желанный трофей. Но он никогда не сдавался. Он старался, много страдал и плакал. Он мог бы выбрать другой путь, но страсть и любовь к сборной взяли верх. И теперь всё на своих местах. Так что больше не ищите: восьмое чудо в этом мире — Лионель Месси».

Вопрос, заслужил ли Месси этот «Золотой мяч», также поднимается на страницах медиа – наравне с рассуждениями о его величии.

«Месси никогда не переставал развиваться, – пишет The Independent. – Индивидуальный трофей не должен определять футболиста, но невозможно игнорировать то, как карьера Месси была построена на этой награде, на его соперничестве с Криштиану Роналду, на том, что они играли на более высоком уровне, чем остальные. И тем не менее Месси поднялся ещё выше. В облака.

Эмилиано Мартинес вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» «Награда досталась лучшему игроку мира. Если Лео придётся выиграть 25 раз, то я заранее извиняюсь перед жителями его эпохи. Никто даже через 100 лет не сможет достичь того, чего достиг Месси».

Заслуживает ли он этот последний трофей? Существует множество аккаунтов в социальных сетях (обычно с изображением Роналду на аватарке), которые расскажут вам, что ФИФА сфальсифицировала голосование за «Золотой мяч» в соответствии со своей повесткой дня. Месси, по их словам, является дойной коровой футбольного маркетинга, и игра ориентирована на его успех.

Конечно, можно сделать вывод, что Месси больше не лучший игрок в мире. На 12-месячном отрезке это может быть Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд. По форме в этом сезоне это, вероятно, Джуд Беллингем. Тем не менее «Золотой мяч» беззастенчиво вручается тем игрокам, которые забирают самые крупные призы, и никто не оказал такого влияния на судьбу чемпионата мира, как Месси».

Лаутаро Мартинес нападающий сборной Аргентины и «Интера» «Мы должны поблагодарить Месси за всё, что он сделал для футбола. Он должен был разделить эпоху с Криштиану Роналду, иначе он выиграл бы 15 «Золотых мячей».

«Уникальный, непревзойдённый, неповторимый, недостижимый… Используйте любое прилагательное в превосходной степени – любое подойдёт Лео Месси, – восхищается аргентинцем Mundo Deportivo. – После того как дотянулся до неба в Катаре со своей командой, выиграв чемпионат мира, он стал ещё легендарнее. И когда он выиграл восьмой «Золотой мяч», значимость его легенды увеличилась снова. Месси показал себя великим человеком, когда вспомнил, что 30 октября — день рождения Диего Армандо Марадоны, и захотел посвятить ему свой восьмой «Золотой мяч». Среди всех благодарностей от Месси это был особенный момент».

«Если бы «Золотой мяч» вручали лучшему футболисту мира, Лео Месси пришлось бы выигрывать его каждый сезон», — эту фразу мы все слышали в те годы, когда сияла «десятка», – пишет SPOT. – Это не стало реальностью, но восьмым «Золотым мячом» лучшего игрока в истории вновь наградили по заслугам».