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Бородюк: хотел бы верить в чемпионство «Динамо». Но игроков нужно привести в чувство

Бородюк: хотел бы верить в чемпионство «Динамо». Но игроков нужно привести в чувство
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Олимпийский чемпион 1988 года и бывший нападающий «Динамо» Александр Бородюк ответил на вопрос, смогут ли бело-голубые завоевать чемпионство РПЛ в обозримом будущем.

«Я хотел бы в это верить и желаю им этого. Но болельщикам нужно набраться терпения. В большей степени вопрос к футболистам. Нужно немного их привести в чувство и объяснить, за какой клуб они играют», — сказал Александр Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, последние пять сезонов Российскую Премьер-Лигу выигрывал «Зенит». В нынешнем розыгрыше турнира таблицу возглавляет «Краснодар». «Быки» опережают «Зенит» на два очка. «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024.

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