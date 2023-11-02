Защитник «Сочи» Литвинов: Сперцяну надо играть в топ-лиге. В России он себя уже проявил

Футболист «Сочи» Вячеслав Литвинов считает, что хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну обязательно нужно попробовать свои силы в лучших европейских лигах.

«В Европу летом чуть не уехал Сперцян? Ему надо играть в топ-лигах. Это другой ритм, конкуренция, сопротивление. В России Эдик уже себя проявил. Он большой молодец. При Фарке они с Черниковым выпихнули из основы Вильену и Кабеллу. Про Эдо сейчас много говорят — но не забывайте, детство у него было непростое. Я вот в «Краснодаре-3» не играл (из молодёжки — сразу в «двойку»), а Сперцян пробивался из Второй лиги.

Когда попал в основу, подбадривал меня: «Терпи, и ты дорастёшь, будешь с нами». Сперцян добрался до уровня лидера клуба-лидера РПЛ. Пора прогрессировать дальше. А если останется… Захарян вот выдал классный год, а дальше в «Динамо» пошёл спад. Желаю Эдику подобного избежать. Для этого нужно быть рядом с сильнейшими», — приводит слова Литвинова Sport24.