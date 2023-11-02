Защитник «Сочи» Литвинов: вызов в сборную — честь. Хочу сыграть на ЧМ или Евро

Футболист «Сочи» и воспитанник «Краснодара» Вячеслав Литвинов рассказал о своей мотивации играть в сборной России.

«У всех футболистов есть мотивация попасть в сборную. Сыграем хорошо — может, отправимся на следующий сбор: Хлусевич вот поехал в Катар. Тем более показали по Первому каналу, там за тобой следят другие клубы, тренеры, вообще страна. У меня мотивация была запредельная. Во-первых, это сборная. Во-вторых, себя показать. Рассчитываю ли сыграть за сборную на крупном турнире? Максимально этого хочу. Дай бог, чтобы всё наладилось в «Сочи» и я получил ещё вызов. И чтобы всё, что сейчас идёт, прошло и Россия попала на ЧМ и Евро. Это моя мечта, которая, надеюсь, воплотится», — приводит слова Литвинова Sport24.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от участия в международных соревнованиях.