Игрок «Динамо» Бессмертный: дети в Бразилии играют в футбол везде и в любую погоду

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о поездке в Бразилию в составе молодёжной сборной России.

«Поездка запомнилась тем, что мы выиграли два матча и ни разу не уступили, а поля были не очень высокого качества. На стадионе «Сантоса» мы зашли в раздевалку, где нам показали шкафчик Пеле, который он закрыл после своей последней игры. Он там до сих пор в таком виде и стоит. Это впечатлило.

По дороге на матчи мы повсюду видели играющих в футбол детей – на асфальте, на песке, с воротами из каких-то палок. Они играют везде и в любую погоду. И по нашим матчам было видно, что у всех бразильских ребят хорошая техника, приём мяча на уровне, как и видение поля — а вот нашей физики и характера им не хватает.

Удалось ли что-то посмотреть в стране? Мы сыграли 4 игры за 5 дней, так что времени на экскурсии не было. В основном всё рассматривали из окон автобуса, когда ехали на матчи. Сан-Паулу – красивый город, но было видно, что особенно на окраинах много бедных районов, дом на доме. Так что считаю, что нам нужно ценить то, что у нас есть здесь», — сказал Бессмертный в интервью пресс-службе клуба.

Молодёжная национальная команда России в Бразилии провела четыре матча с академиями «СКА Бразил» (2:2), «Сан-Паулу» (1:1), «Палмейраса» (3:1) и «Сантоса» (6:4).