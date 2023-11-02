Игроков ЦСКА дисквалифицировали на два матча Молодежной футбольной лиги

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что футболисты ЦСКА Ярослав Арбузов, Денис Першин и Максим Сидельников дисквалифицированы на два матча Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

«Болельщики обоих клубов на протяжении всей игры скандировали нецензурные выражения и бросали снежки в сторону игроков. Футболисты ЦСКА пошли к трибунам и вместе с фанатами скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника. В гуще находились три футболиста — Арбузов, Першин и Сидельников. Все трое позднее были привлечены к административной ответственности, всем выписали штраф 500 рублей (решение суда). Решение КДК — штраф «Спартаку» 10 тысяч рублей за бросание (посторонних предметов) и 30 тысяч за скандирование. ЦСКА — то же самое. За оскорбительное поведение в отношении соперника Арбузов, Першин и Сидельников дисквалифицированы на два матча МФЛ каждый», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Встреча 15-го тура МФЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА. После игры Арбузов, Першин и Сидельников вместе с болельщиками скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».